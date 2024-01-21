Опытный садовод: когда следует сажать рассаду

Садовод Ирина Ульянова рассказала, когда следует сажать семена, чтобы насладиться домашними огурцами, перцами и помидорами в летний период. Об этом сообщает Тульская служба новостей.

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По мнению эксперта, особенности рассады семян зависят от их культуры. Например, семена с длительным периодом созревания необходимо сажать в ноябре-декабре. Наиболее простой способ узнать, когда сажать – это сделать выбор в пользу определенного сорта и изучить сроки созревания. Специалист советует заранее прочитать информацию на упаковке семян.

«Выбираем конкретный сорт, смотрим на обратной стороне сроки созревания. 130-140 дней — это поздний, ранний — это 90-100 дней. Если растение раннего срока созревания, то отсчитываем три месяца в обратном порядке», — рассказывает садовод.

Необходимо покупать специализированный грунт, чтобы он не был «перегруженным». Следует отказаться от покупки семян в супермаркетах, также следует обращать внимание на срок годности.