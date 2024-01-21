Как часто нужно мыть многоразовую бутылку, если вы в нее наливаете только воду

Многоразовые бутылки для воды — хорошая альтернатива обычным одноразовым. Но у них есть и недостатки: например, в них могут скапливаться микробы и грязь.

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Мартин Бакнавадж, старший специалист по программе повышения безопасности пищевых продуктов в Университете штата Пенсильвания, объяснил, что если бутылка для воды не была помыта и если в ней есть влага, то в ней будут расти плесень и вредные бактерии. Это может привести к неприятным для здоровья последствиям.

По словам экспертов, многоразовую бутылку для воды нужно мыть регулярно. Но ежедневно или раз в несколько дней — это зависит уже от нескольких факторов. Если вы пользуетесь бутылкой каждый день, то разумно будет её мыть каждую неделю или раз в два дня, говорит Дональд Шаффнер, профессор пищевых наук в Университете Рутгерса. Однако если бутылка постоянно находится в сумочке или рюкзаке, то она, скорее всего, будет пачкаться быстрее. Также пластик может содержать больше бактерий и способен ещё впитывать запахи.

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Мартин Бакнавадж советует при этом мыть всё-таки бутылку для воды в конце каждого дня. Точно так же, как тарелки, стаканы и любые ёмкости для еды или жидкостей.

Если вы наполняете бутылку чем-то ещё, кроме воды (к примеру, кофе), то лучше мыть её после каждого использования. Кофе или сладкие напитки способствуют более лёгкому размножению бактерий и, в меньшей степени, образованию плесени.

Эффективнее всего мыть бутылку в посудомоечной машине. Но при условии, что её туда можно вообще класть. Также вы можете мыть её руками, но с использованием специальных чистящих средств.