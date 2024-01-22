Ученые выяснили, что собаки больше всего любят смотреть по телевизору

Сегодня все еще нет оптимальных методов измерения зрения у собак. Другими словами, эксперты могут только понять, слепой пёс или нет. По словам Фрейи Моват, ветеринарного офтальмолога и профессора кафедры хирургических наук Школы ветеринарии Висконсинского университета в Мадисоне, нужно разработать более тонкие способы оценки зрения.

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В рамках нового исследования ветеринары из США разработали онлайн-анкету для для владельцев собак. В ней хозяева могли рассказать о любимых ТВ-программах своих питомцев. Также участникам эксперимента нужно было показать своим собакам четыре коротких ролика с разными объектами в движении: машинами на дороге, пумой в лесу, птицей, которая ходит по траве, псом, гуляющим с хозяйкой.

Участвовали в опросе более 1200 тысяч человек. В основном - из США, но также были люди из Канады, Великобритании и других стран.

The New York Times

Оказалось, что большая часть собак смотрела видео на телевизоре. Причём они вели себя активно: 78% приближались к экрану, 76% подавали голос. Популярнее остальных среди питомцев были ролики с другими собаками.