Эксперт рассказал, что делать с любимыми вещами дома, которые уже мешают

Хоть они и представляют для нас определенную ценность и любовь, часто бывает, что последний раз мы использовали их десятилетия назад. В конечном итоге предметы буквально вытесняют нас из наших собственных комнат, и единственное спасение в этой ситуации — решительно приступить к расхламлению, говорит эксперт создатель и руководитель компании «Минисклад», внедряющей культуру хранения вещей вне дома, Константин Тюриков порталу mydecor.ru.

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Борьба с беспорядком несет в себе не только внешние перемены, но и внутренний порядок, создавая уют в душе, разуме и сердце. Поэтому возьмите коробки и мешки в руки и избавьтесь от лишнего. Если какие-то вещи кажется жалко выбрасывать, найдите для них новое место.

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Преимущества расхламления многогранны и важны для обеспечения комфортной жизни. Во-первых, это помогает освободить пространство для жизни и эффективного использования доступного места. В таком доме всегда порядок, и все необходимое легко находится под рукой, не затерянное среди куч бесполезных вещей.

Во-вторых, процесс расхламления благоприятно воздействует на психологическое и эмоциональное состояние. Психологи утверждают, что беспорядок и хаос в доме могут вызывать стресс и тревожность, а также стать сигналом психических проблем. В свою очередь, освобождение от лишних вещей приносит ощущение свободы и легкости, помогая организовать свою жизнь. Этот процесс также позволяет избавиться от негативных эмоций, связанных с прошлым.

Существует несколько эффективных методов расхламления, каждый из которых предлагает свой собственный подход к созданию порядка.

Метод Конмари, разработанный японской экспертом по наведению порядка Мари Кондо, основан на принципе оценки каждой вещи с точки зрения приносящей радость. Если у вещи нет эмоциональной ценности, ее лучше избавиться. Расхламление происходит не по комнатам, а по категориям вещей, начиная с одежды и заканчивая важными документами.

Принцип «Три коробки» предполагает размещение вещей в коробки с метками «Сохранить», «Пожертвовать/продать» и «Выбросить». Это позволяет быстро и систематизированно решать судьбу каждой вещи.

Метод минимализма, впервые сформулированный архитектором Людвигом Мисом в фразе «Меньше — значит больше», призывает отказаться от всего лишнего и сохранять только необходимое.

Метод «смертной уборки», предложенный шведской художницей Маргаретой Магнуссен, подразумевает освобождение от вещей, которые не приносят радость, и создание порядка в мыслях и пространстве.