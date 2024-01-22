На чем никогда не стоит экономить при ремонте

В ремонте квартиры есть пункты, сэкономив на которых, вы рискуете в будущем переплатить в разы больше. Эксперты «Объясняем.рф» рассказали, где затраты точно можно минимизировать, а за что лучше один раз заплатить полную цену и жить спокойно.

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Ремонт в доме – дело затратное и в плане финансов, и в плане моральных сил. Поэтому особенно неприятно и обидно, когда приходится что-то переделывать.

Чтобы минимизировать риск неудач, специалисты рекомендуют не экономить на электропроводке: если делаете ремонт в старом доме – ее лучше сразу полностью заменить. Придется потратиться также и на инженерные коммуникации, хорошие окна, качественные двери и фурнитуру.

При выборе окон желательно отдавать предпочтение тройным стеклопакетам с проточной вентиляцией. Что касается входных дверей, то наиболее прочными и надежными считаются стальные.

Чтобы все же немного сэкономить и на всем вышеперечисленном, лучше делать ремонт в начале весны и осенью. Спрос в эти сезоны падает, поэтому цены на материалы немного ниже.