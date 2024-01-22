На чем никогда не стоит экономить при ремонте
В ремонте квартиры есть пункты, сэкономив на которых, вы рискуете в будущем переплатить в разы больше. Эксперты «Объясняем.рф» рассказали, где затраты точно можно минимизировать, а за что лучше один раз заплатить полную цену и жить спокойно.
Ремонт в доме – дело затратное и в плане финансов, и в плане моральных сил. Поэтому особенно неприятно и обидно, когда приходится что-то переделывать.
Чтобы минимизировать риск неудач, специалисты рекомендуют не экономить на электропроводке: если делаете ремонт в старом доме – ее лучше сразу полностью заменить. Придется потратиться также и на инженерные коммуникации, хорошие окна, качественные двери и фурнитуру.
При выборе окон желательно отдавать предпочтение тройным стеклопакетам с проточной вентиляцией. Что касается входных дверей, то наиболее прочными и надежными считаются стальные.
Чтобы все же немного сэкономить и на всем вышеперечисленном, лучше делать ремонт в начале весны и осенью. Спрос в эти сезоны падает, поэтому цены на материалы немного ниже.
А вот что точно поможет минимизировать затраты, так это грамотно составленный план с перечислением всех услуг и товаров. Если делаете ремонт не сами, зовите профессионалов. Да, они возьмут за свои услуги больше, но зато переделывать после них, а значит, и платить дважды, не придется. Также имеет смысл при ремонте обратить внимание на аналоги брендовых товаров – часто стоят они значительно дешевле, а по качеству нисколько не уступают разрекламированным торговым маркам.