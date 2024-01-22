Блохи у собак зимой: симптомы и лечение

Блохи – маленькие насекомые, которые живут в шерсти животных. Они кусаются и питаются кровью. Блохи это не только эстетическая проблема. Часто они могут быть переносчиками опасных инфекций. Корреспондент «ЗКЗ» пообщался с заведующим Бутовской ветлечебницей Николаем Пивоваровым и выяснил, как избавиться от этих паразитов, и чем они опасны.

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Морозы нипочем

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«Зимой может сложиться ошибочное мнение, что опасаться блох не стоит. Но это не так. Конечно, в наших широтах зимой риски заражения снижаются, однако, блохи могут жить у теплотрасс, в подвалах. Особенно хороши для них теплые подъезды. Там-то с ними и могут повстречаться собаки, которые ежедневно выходят гулять, а кошка может «подцепить» блох с обуви хозяина – да, на обуви этих насекомых тоже можно принести домой. Так что быть внимательными и защищаться от этих паразитов нужно всегда», — говорит Пивоваров.

Эти насекомые не живут на людях, однако, они могут кусать и людей. Так что блохи приносят дискомфорт не только животным, но и их хозяевам питомцев.

«Блохи являются переносчиками опасных болезней: туляремии, крысиного сыпного тифа, псевдотуберкулеза, бруцеллеза, гельминтозов. Кроме того, часто укусы блох приводят к всевозможным дерматитам у питомцев. Так что бороться с блохами необходимо», - уверен заведующий ветлечебницей.

Признаки проблемы и лечение

Блохи часто являются сигналом к тому, что животное нездорово. Дело в том, что за долгие годы существования вместе животные научились противостоять паразитам. Однако, это возможно только тогда, когда питомец полностью здоров.

«Блохи не живут на здоровых животных – они их только кусают. Так что если вы видите, что насекомые обосновались в шерсти питомца – это повод не только обработать хвостатого от блох, но и провести обследование у ветеринара», – рекомендует наш собеседник.

Избавиться от блох в домашних условиях довольно просто – сейчас на рынке существует много препаратов. Есть специальные таблетки от блох и клещей, спреи, аэрозоли, капли на холку, особые шампуни. Ошейники тоже подходят – но только в качестве профилактики.

«Препараты от блох купить легко – они есть в любом зоомагазине или ветаптеке. Внимательно читайте инструкцию: способы использования есть разные, у некоторых препаратов дозировка зависит от веса животного. Кстати, необходимо обработать от блох всех животных, живущих в доме – даже если вы заметили этих паразитов только на одном из питомцев», – предупреждает наш собеседник.

Кроме того, необходимо обработать дом. Все подстилки, лежанки и мягкие игрушки животного нужно заменить или постирать в горячей воде, мягкую мебель обработать паром, а полы пропылесосить и вымыть со специальным средством от блох. Кстати, после уборки контейнер или мешок пылесоса тоже необходимо сразу же опорожнить.

«Средства для обработки дома тоже продаются в зоомагазинах. Обычно они в форме ампулы, содержимое которой нужно растворить в ведре с водой и тщательно вымыть пол», – добавил Пивоваров.

Профилактика

Чтобы проблема в виде появления блох не настигла домашнего любимца, необходимо регулярно обрабатывать от блох или надевать специальные ошейники даже на тех животных, которые не выходят на улицу.

«Как я уже говорил, блохи могут проникнуть в дом из подъезда – на обуви или одежде. Некоторые владельцы кошек даже разуваются до входа домой, или обрабатывают обувь дезинфектором. Способ хороший, однако, не у всех получится завести такую привычку. Так что я рекомендую в первую очередь проводить профилактическую обработку от паразитов», – объясняет Николай.