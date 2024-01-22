Лайфхаки, которые продлят свежесть овощей и фруктов: видео
Из-за неправильного хранения большое количество купленных овощей и фруктов теряют свою свежесть буквально через пару дней.
Есть несколько полезных лайфхаков, которые помогут сохранить свежесть овощей и фруктов дольше.
Фрукты лучше хранить при комнатной температуре, так как низкие температуры быстрее их портят.
Чтобы овощи дольше оставались свежими можно посыпать дно контейнера для хранения немного соды – это поможет впитать лишнюю влагу и не даст овощам загнить.
Еще один совет – регулярно проверять овощи и фрукты на наличие испортившихся экземпляров, чтобы гниль не перекинулась на свежие.
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