$87.97-0.6295.89-0.50
Почта

Лайфхаки, которые продлят свежесть овощей и фруктов: видео

Из-за неправильного хранения большое количество купленных овощей и фруктов теряют свою свежесть буквально через пару дней.

Есть несколько полезных лайфхаков, которые помогут сохранить свежесть овощей и фруктов дольше.

Фрукты лучше хранить при комнатной температуре, так как низкие температуры быстрее их портят.

Топ домашних гаджетов для самых ленивых

Чтобы овощи дольше оставались свежими можно посыпать дно контейнера для хранения немного соды – это поможет впитать лишнюю влагу и не даст овощам загнить.

Еще один совет – регулярно проверять овощи и фрукты на наличие испортившихся экземпляров, чтобы гниль не перекинулась на свежие.

Ранее «Рамблер» писал о том, какую краску для стен выбрать.

Дом и сад
Видео
Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости