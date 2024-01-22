Топ-7 вещей, которые помогут пережить зиму

Блогер Анастасия Ильинична подготовила для нас небольшой чек-лист вещей, которые помогут комфортнее пережить зиму! Тем более в такие морозы.

Заведи домашнее животное

Если у вас нет второй половинки, заведите кота, он точно поможет поднять настроение и согреться. Но если вам, как и мне, нельзя с животными в квартиру, нас спасет теплое одеялко, которое открывает наш топ нужных вещей на зиму. Важно, чтобы оно было большое и мягкое! Если укутаться в такое теплое облако, то любая зима нипочем.

Купи теплые и милые вещи

Этой зимой меня спасают теплые носочки из овечьей шерсти, поэтому это мастхэв от меня. Если у вас никогда не было таких, обязательно найдите, но проверяйте, чтобы они не были колючими.

Что больше всего спасет на улице зимой, но многие об этом забывают? Это перчатки, и да, это вещь каждой зимы, а если найдете еще и стильные, то вы выиграли эту жизнь!

Следом в моём списке идут стельки с подогревом, грелки для рук (которые можно просто положить в карман и наслаждаться) и всевозможные крема, которые питают ручки, лицо и тело — без них уже не представляю свою зиму, потому что именно в этот период наша кожа как никогда нуждается в увлажнении!

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