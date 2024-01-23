5 вещей в доме, которые отпугивают счастье и притягивают беды

Дом — это не только место для проживания, но и сосредоточие определенной энергии. На «настроение» нашего жилья оказывают сильное влияние вещи. Правильно заряженные предметы создают положительную энергетику в доме, привлекая счастье и любовь. Вещи с отрицательным посылом несут с собой соответствующую атмосферу, отпугивая удачу и притягивая невезение и болезни.

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Шаманка, ясновидящая и астролог Кажетта Ахметжанова в беседе с «Вечерней Москвой» назвала пять главных вещей, от которых стоит немедленно избавиться.

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Поломанные предметы

Такие вещи «ломают» правильную атмосферу в доме, создавая почву для различных неурядиц: карьерных провалов, любовных неудач, болезней и любых других неприятных ситуаций. Если в вашем доме находятся предметы, нуждающиеся в ремонте или реставрации (сломанная кофеварка, порванная ювелирная цепочка, неисправные часы и так далее), обязательно приведите все в порядок. Если починка невозможна, просто выбросите их.

Такие вещи не только «воруют» положительную энергетику, но и создают благоприятные условия для продолжительного и необъяснимого с точки зрения логики неуспеха.

Картины с «мрачным» смыслом

Откажитесь от любых картин и изображений с «мрачным» смыслом, даже если они признаны модными хитами. Помните, что дом всегда является отражением наших желаний и мечтаний. Если вы представляете собственное будущее другим, визуализируйте его в виде предметов с позитивным значением, которые одним своим видом настраивают на достижения, успех и любовь.

Любые «мрачные» рисунки, размещенные в доме, сеют в нас не только соответствующие мысли (депрессию, злость, агрессию), но и притягивают аналогичные ситуации. В такой черный список можно смело отнести картины с изображением оружия, темных персонажей из фэнтези, странных людей и всего того, что выглядит пугающе и отрицательно.

Символы смерти

В эту категорию входят засохшие живые растения, чучела домашних животных, статуэтки с определенным смыслом. Ваш дом должен излучать энергию, радость и жизнь, а не наоборот. В противном случае он начнет привлекать как минимум неуспех и проблемы, а как максимум – болезни и депрессию.

Вещи, символизирующие смерть, поглощают вашу личную энергию, взамен наделяя отсутствием сил, дурными мыслями и тревожными ощущениями.

Старые замки без ключей

Зачастую в нашем доме могут храниться старые замки без ключей, от которых мы по непонятным причинам никак не избавимся. Однако подобные вещи являются предметами, которые «закрывают» двери к счастью и удаче. Вот почему нежелательно хранить их в своем жилье, если вы не планируете сделать к замкам новые ключи и таким образом вдохнуть в них жизнь.

Обязательно очистите свой дом от подобного хлама, чтобы обновить внутреннюю энергетику и открыть доступ к положительным вибрациям.

Посуда с дефектом

Неслучайно наши бабушки часто твердят о том, что «посуда с трещинами в доме — к трещинам в браке». Данное утверждение применимо не только к личной жизни семьянинов, но и вполне годится для описания определенной атмосферы в любимом жилье. Посуда с любыми дефектами должна безжалостно отправляться в мусорное ведро: слишком уж много энергии она поглощает вокруг.