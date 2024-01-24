Потратить больше, чем планировал: пять главных мифов о скидках

Черная пятница, киберпонедельник, предновогодние акции, back-to-school — бренды и различные магазины почти каждую неделю объявляют новые скидки. Этот усилитель продаж привлекает как шопоголиков, так и экономных покупателей. Отказаться от участия в «грандиозной распродаже со скидками до 90 процентов» действительно непросто. Однако на первый взгляд выгодные предложения могут порой влететь в копеечку. Мифы об акциях развенчали в беседе с «Вечерней Москвой» эксперты скидочного сервиса «Едадил».

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Миф первый: скидки всегда выгодны

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Многие считают, что любая скидка автоматически выгодна для покупателя, поскольку экономит деньги. И действительно довольно часто распродажи позволяют приобрести товар дешевле. Так, особенно хорошо это правило работает в люксовом и upper-medium сегменте одежды и аксессуаров, когда в конце сезона бренды распродают коллекции.

Однако нередко во время скидочных дней можно оставить больше денег, чем планировал, а также купить лишнего. К примеру, во время акций часто используется механизм «1+1» (два товара по цене одного). Фактически это стимулирует покупку второго товара, который покупатель и не собирался приобретать (и, вполне вероятно, он ему не нужен). Следовательно, он платит полную стоимость и совсем не экономит.

Тем не менее акции «1+1» бывают полезны, если приобретать вещи, которые нужны в большом количестве (и они не портятся), например, подгузники, зубная паста или духи.

Миф второй: чем больше процент скидки, тем больше экономия

Процент скидки не всегда отражает реальную экономию. Важно учитывать размер цены, на которую она применяется. Например, если вы покупаете товар за 100 рублей и получаете скидку 50 процентов, ваша экономия составит 50 рублей. Однако если тот же товар стоит 10 000 рублей, и вы получаете скидку 20 процентов, экономия будет уже 2000 рублей, а это значительно больше. Таким образом, если изначальная стоимость товара низкая, то даже скидка в размере 70 процентов не убережет бюджет.

Многие маркетологи понимают это, поэтому для назначения скидок нередко пользуются так называемым правилом сотни. Чтобы скидки всегда выглядели соблазнительно, на товар, который стоит дешевле 100 долларов (в случае России — 3–5 тысяч рублей), скидку указывают в процентах, а на товары подороже — в деньгах.

Миф третий: со скидкой продают только товары низкого качества

Скидки — универсальный маркетинговый инструмент, который компании используют для разных целей. Их могут применять для увеличения продаж сезонного товара, стимулирования объема выручки в моменте, повышения лояльности, привлечения новых покупателей, реализации плохо продающегося товара и так далее. Поэтому покупатели не должны автоматически считать, что товары со скидкой означают низкое качество.

Более того, вещи ненадлежащего качества не могут оказаться на прилавках по закону. Как правило, товары с незначительными повреждениями выставляются по еще более низким ценам на специальных стендах.

Миф четвертый: сезонные распродажи — самые выгодные

Во время сезонных распродаж шопоголики-эксперты могут откопать настоящий клад за полцены, а менее прозорливые накупят бесполезные безделушки. Так, по данным актуального опроса социологического агентства «Вебер», 40 процентов жалеют о совершенных во время распродаж покупках.

На самом деле найти товары по выгодной цене можно не только в сезонные распродажи. Многие магазины устраивают более выгодные акции по «личным» поводам — например, в день рождения бренда или, наоборот, в день закрытия. Также почти всегда в интернете можно найти различные купоны и промокоды. Выгодно воспользоваться можно и партнерскими программами: к примеру, получить подарок от косметического бренда при покупке кофе в булочной.

Миф пятый: приобретенный по скидке товар нельзя вернуть

Согласно российскому законодательству, возврат или обмен товара, купленного со скидкой, осуществляется по общим правилам. Товар надлежащего качества можно вернуть в течение 14 дней (ст. 502 Гражданского кодекса РФ и ст. 25 закона «О защите прав потребителей») при условии сохранения товарного вида.

На товары со скидкой также распространяется гарантия. Согласно ст. 19 закона РФ «О защите прав потребителей», покупатель вправе сообщить магазину о недостатках приобретенного товара, если они были обнаружены в течение гарантийного срока. Причем для сезонных товаров (например, обуви) эти сроки исчисляются с момента наступления соответствующего сезона. Например, покупатель приобретает демисезонные сапоги со скидкой летом. Несмотря на дисконт, претензии по состоянию обуви можно предъявить в течение двух лет со дня наступления осеннего сезона (зависит от климатических условий в регионе нахождения продавца).