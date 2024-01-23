Эксперты: сметана может быть вредна для кошек

Сметана может быть вредна для кошек
Сметана – натуральный кисломолочный продукт с ценными питательными веществами вроде белков, витаминов и микроэлементов. Все это полезно для кошек, но все же угощать их сметаной не стоит.
Как объясняет transsibinfo.com, сметана – слишком жирный продукт, даже 15-процентная. Избыток жиров может вызвать проблемы с печенью и поджелудочной железой, что приведет к пищевым расстройствам. К тому же взрослые животные переварить сметану не могут, так как в отличие от котят у них не вырабатываются специальные ферменты.
Сметана будет особенно вредна тем кошкам, которые едят промышленные корма. А кроме этого, она, как мягкая еда, будет способствовать образованию зубного налета и зубного камня.
Угостить кошку сметаной можно, но в небольшом количестве. Котятам можно дать не больше двух чайных ложек, а взрослой кошке – до 70 граммов.