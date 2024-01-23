Эксперты: сметана может быть вредна для кошек

Сметана – натуральный кисломолочный продукт с ценными питательными веществами вроде белков, витаминов и микроэлементов. Все это полезно для кошек, но все же угощать их сметаной не стоит.

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Как объясняет transsibinfo.com, сметана – слишком жирный продукт, даже 15-процентная. Избыток жиров может вызвать проблемы с печенью и поджелудочной железой, что приведет к пищевым расстройствам. К тому же взрослые животные переварить сметану не могут, так как в отличие от котят у них не вырабатываются специальные ферменты.

Сметана будет особенно вредна тем кошкам, которые едят промышленные корма. А кроме этого, она, как мягкая еда, будет способствовать образованию зубного налета и зубного камня.