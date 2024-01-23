Эксперт назвала самые модные направления в дизайне интерьера

Дизайнер интерьера Мария Боровская перечислила модные направления в дизайне интерьера в 2024 году.

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Так, все чаще используют экологичные материалы. Дизайнеры все больше обращают внимание на использование устойчивых, переработанных и природных материалов. Все чаще покупают мебели и элементы декора, способные сочетать стиль и практичность. По словам эксперта, многофункциональные предметы обстановки становятся неотъемлемой частью современных интерьеров.

Эксперт добавила, что после пандемии коронавируса дома превращаются в места, способствующие здоровью. Важно продумать хорошую вентиляцию, естественный свет и пространства для физической активности. Также в квартирах часто продумывают удобные рабочие места с упором на комфорт и производительность, передает NewsNN.