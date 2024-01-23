Названа неочевидная польза луковой шелухи

Луковую шелуху можно использовать для лечения огурцов и помидоров, а еще она спасет от вредителей на даче. Неочевидную пользу таких отходов раскрыла ландшафтный дизайнер и ученый-агроном Анастасия Коврижных, пишет издание «БелНовости».

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Чтобы вылечить огурцы, помидоры, баклажаны, тыквы, перец или кабачки от болезней, нужно вскипятить половину ведра воды и залить ей три горсти луковой шелухи. Раствору надо дать настояться в течение двух часов, затем его профильтровать и опрыскать на поврежденные растения.

Если дачные культуры атаковали вредители, поможет похожее средство.

«Снова берем три горсти и отправляем в емкостью с двумя литрами горячей воды на пару часов. После фильтрации можно будет проводить опрыскивание. Данную процедуру можно проводить каждые 14 дней», — рассказала Коврижных.

Эксперт посоветовала сделать средство более концентрированным, если вредителей много.

«Предлагаемый метод эффективен в борьбе с плодожоркой, муравьями, гусеницами, тлей, паутинными клещами», — отметила агроном.