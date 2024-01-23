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Рабочий нашел гранату в стене ванной во время ремонта

В США делавший ремонт рабочий нашел в стене ванной комнаты гранату времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Fox News.

Рабочий нашел гранату в стене ванной во время ремонта
© lenta.ru

Неожиданную находку сделал ремонтник Вадим Харкавый в городе Сиэтл, штат Вашингтон. Он рассказал, что вытащил ванну из стены, когда заметил боеприпас.

«Я выбежал оттуда, перевел дыхание, вернулся и все записал», — рассказал Харкавый и признался, что за 10 лет работы в Вашингтоне такое видел впервые.

В дом прибыли саперы. Вскоре они выяснили, что найденная граната небоевая.

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Граната находилась в небольшом отсеке внутри стены, к которому можно было получить доступ из-под ванной или из соседнего помещения. Причем Харкавый рассказал, что она была спрятана очень специфическим образом, и найти ее можно было только если знать, где она точно лежит. Или, снеся ванну, как сделал он.

В итоге саперы забрали муляж гранаты с собой. Кто засунул ее в стену и зачем, пока неизвестно.

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