Как вернуть деньги за оплату чужой квитанции ЖКХ

Куда обращаться жителю, если он случайно внес квартплату за соседа, и можно ли вернуть деньги? Ситуацию читателя прокомментировали юристы.

"Мне в личный кабинет банка подвязали квитанцию за квартиру по другому адресу. Я ее оплатила, не глядя. Теперь непонятно, как деньги вернуть. Одни говорят - УК должна вернуть, другие - что только если собственник другой квартиры сам захочет эти деньги отдать. Непонятно, куда бежать. Банк сказал, что ничем помочь не может, хотя это его вина. Что делать?", - с таким вопросом обратилась в редакцию москвичка Ирина.



"Произошло неосновательное обогащение другого собственника, все сведения о котором имеются в оплаченной квитанции. Необходимо написать претензию получателю средств об их возврате, - советует член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Если не вернут - нужно обращаться в суд за суммой долга и процентами, рассчитанными по ст. 395 ГК РФ. По общему правилу это суд по адресу (месту жительства) ответчика (лица, который получил денежные средства). В зависимости от суммы иск подается либо к мировому судье, либо в районный суд".

В случае ошибочного перевода денежных средств в управляющую компанию по лицевому счёту другого гражданина следует действовать по следующему алгоритму, советует гендиректор компании "Толковый юрист" Ольга Семёнова.

1. Обратиться в банк с соответствующим заявлением о возврате ошибочно перечисленных денежных средств. Банк, скорее всего, ответит отказом. Но в данном случае важно зафиксировать сам факт обращения.

2. Обратиться к собственнику квартиры, на лицевой счёт которого были перечислены средства. Лучше это делать в претензионном порядке. Необходимо отправить претензию заказным письмом через почтовое отделение, чек об отправке сохранить. Лицо, которое без оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением некоторых случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса. Это установлено п. 1 ст. 1102 ГК РФ.

Правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт 2).

Обязательство вернуть имущество возникает при одновременном наличии трех условий: имело место приобретение имущества, приобретение произведено за счет другого лица, приобретение не основано ни на законе, ни на сделке (прежде всего договоре), то есть произошло неосновательно.

3. Обратиться в управляющую компанию с заявлением о переносе ошибочно уплаченных денежных средств на свой лицевой счёт, а также запросить выписку из лицевого счёта за спорный период.

В процессе досудебного урегулирования спора следует активировать своё ораторское мастерство, компетенции медиатора, советует Семенова. Практика показывает, что при правильном подходе некоторые споры можно урегулировать в досудебном порядке.

Если все эти действия не дали результата, следует решать вопрос через суд. К этому времени уже будет собрана часть доказательств, на которые можно опираться на начальном этапе рассмотрения гражданского дела. Каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. В процессе рассмотрения дела можно будет заявлять в суде ходатайства (как устно, так и письменно) об истребовании доказательств, о содействии суда в истребовании доказательств, задавать вопросы участникам процесса. К судебному процессу стоит подходить основательно, так как суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств.

И не стоит забывать, что даже если спор рассматривается в судебном порядке, всегда есть возможность заключить между сторонами мировое соглашение, по которому каждый может прийти к желаемому результату, подытоживает юрист.

Совершая оплату, даже если речь идёт об автоматическом внесении сведений в платёжный документ, именно клиент банка должен самостоятельно проверить, что и кому он оплачивает, подчеркивает руководитель юридической компании "Качай Права!" Дмитрий Осипов.

"В данной ситуации человек перевел деньги на лицевой счёт другого человека добровольно, подтвердив это простой электронной подписью (например, по СМС). Соответственно, банк исполнил волю клиента, пускай даже и сам по ошибке предоставил ему чужую квитанцию", - говорит юрист.

Однако очевидно, что вернуть деньги плательщик может, так как он не собирался оплачивать чужие ЖКУ за свой счёт, отмечает Осипов. Для получения возврата необходимо установить собственника другой квартиры и обратиться к нему с просьбой о возврате, желательно в письменной форме. В большинстве случаев на этом этапе добропорядочный гражданин деньги вернёт. Тому, кто ошибочно оплатил чужую квитанцию, лучше всего добиться именно мирного решения вопроса, особенно если речь идёт о небольшой сумме.

В случае отказа соседа придется обратиться в суд с иском о неосновательном обогащении. Если обогатившийся сосед не докажет, что вы умышленно оплачивали его ЖКУ (например, он дал вам деньги и попросил перевести на счёт управляющей компании), то суд встанет на вашу сторону, говорит Осипов. С соседа также будут взысканы и понесённые судебные расходы, в том числе расходы на юриста (в разумном размере).