Эксперт рассказал, какая порода кошек самая дорогая и почему

Среди пород домашних кошек встречаются и очень редкие. Например, это ашера.

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Самая дорогая порода кошек в мире — это ашера. Вывели её в 2007 году. Такие питомцы представляют собой смесь африканского сервала, бенгальской кошки и обычной домашней кошки. За счёт громкой пиар-кампании кошки этой породы стоили очень дорого. Но позже оказалось, что эта порода не уникальна. То есть ашера — подвид редкой породы саванны.

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Если говорить о саванне, то вывели её в 1986 году. Она является гибридом от дикого африканского сервала и домашней кошки. Сегодня кошку этой породы покупают даже за 50 тысяч долларов.