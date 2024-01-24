Названы опасные места в доме для кошачьей миски

Миску с едой для кошки нельзя ставить рядом с емкостью для воды. Опасные места для посуды питомца назвали эксперты сетевого издания «БелНовости».

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По словам специалистов, кошки боятся есть рядом с источником воды. Авторы материала рекомендуют ставить миски с едой и водой минимум на расстоянии в полтора метра друг от друга.

Кроме того, кошачью посуду лучше не устанавливать рядом с дверью, где приему пищи кошки могут помещать проходящие люди. Еще одно неудачное место в доме — рядом с лотком.