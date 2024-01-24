Назван способ быстро очистить микроволновку

Использованный чайный пакетик поможет очистить микроволновку от жира и кусочков пищи. Быстрый и простой способ избавиться от загрязнений на стенках техники назвали эксперты издания «БелНовости».

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По словам специалистов, следует подождать, когда залитый кипятком чайный пакетик остынет. После этого необходимо протереть им по проблемным местам внутри микроволновой печи. Благодаря этому загрязнения размягчатся. Затем их можно будет без труда убрать сухой тканью.

Отмечается, что устранение жира из микроволновки с помощью такого способа эффективно только в том случае, если налет внутри устройства еще не успел высохнуть.