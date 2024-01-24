Как вырастить микрозелень в домашних условиях

Менеджер отдела «Сад» известного гипермаркета Вера Кошутина рассказала, как вырастить микрозелень дома.

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В магазинах можно приобрести специальные наборы для выращивания зелени в домашних условиях. Набор создает оптимальную среду для проращивания семян и развития побегов. В него входит все необходимое: контейнер-проращиватель с субстратом, бокс-резервуар для сбора излишков воды. Обычно в набор включают и пакетик с семенами наиболее популярных культур.

Для посева требуется снять крышку с проращивателя и увлажнить торфяной коврик или грунт из пульверизатора водой объемом один стакан. Семена необходимо равномерно распределить по всему субстрату. Резервуар стоит поместить в темное теплое место без сквозняков, подальше от отопительных приборов. Оптимальная температура для выращивания микрозелени — 18–24 °C. При пасмурной погоде нужно обеспечить дополнительный свет, можно воспользоваться фитолампой.

Эксперт добавила, что срезают свежую микрозелень через 4–12 дней. Выращивать микрозелень в домашних условиях можно на протяжении года, передает Pravda.ru.