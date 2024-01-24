Животные — не игрушки: как краска для шерсти влияет на организм питомца

Современная бьюти-индустрия переполнена как уходовыми, так и косметическими средствами для домашних животных. В погоне за красотой своего любимца люди способны на разного рода безумства. Одной из самых распространенных процедур считается покраска шерсти. Многие хозяева полагают, что это сродни аналогичной процедуре у парикмахера, однако это далеко не так. Стремление перекрасить питомца в другой цвет чревато страшными последствиями.

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Найти краситель для питомца — путевое дело. Достаточно зайти на любой маркетплейс и вбить запрос, на который выпадет огромное количество средств: будь это спрей, жидкость или порошки для разведения. Чтобы привлечь покупателей, производители уверяют в экологичности и безвредности своих товаров. Вот только нужно помнить, что даже самые натуральные ингредиенты (например, хна или басма) могут вызвать у четвероногого друга острую аллергическую реакцию.

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Домашние любимцы иначе воспринимают смену имиджа. Они не бегут смотреть в зеркало или рассказывать об этом в социальных сетях. Ощущая посторонние запахи, питомец поспешит от него избавиться. Активное вылизывание шерсти может привести к попаданию красителя в пищеварительный тракт. Это чревато возникновением язв и может спровоцировать проблемы с органами дыхания.

«Животные от изменений внешности не получают никакого удовольствия. Если уж очень хочется выделить питомца, делать это нужно в кабинете ветеринарного врача-грумера: специалисты разбираются в составах красок, не применяют опасных пигментов и, кроме того, сразу определят животных, которым процедура противопоказана из-за особенностей породы или проблем со здоровьем. При этом у кошек нервная система работает иначе, чем у собак. Они очень стрессовые животные, им не рекомендовано делать долгие процедуры. Если кошке не понравится запах, она точно будет вылизывать окрашенное место, что опасно отравлением», — объясняет ветеринарный врач Рублевского ветучастка и грумер Марина Евтеева «Комсомольской правде».

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев также настоятельно советует избегать процедур по окрашиванию. В случае, если смена имиджа хвостатого неизбежна, то следует не забывать обязательно проверять сертификаты на продукцию, делать пробу на коже животного и при возникновении хотя бы минимального покраснения отказаться от затеи.