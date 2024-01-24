Эксперт: губки для посуды лучше заменить пластмассовыми щетками

Поролоновую губку лучше менять каждую неделю, чтобы не было неприятных последствий для организма, предупредила биотехнолог.

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Кроме того, губка не должна быть универсальной. Одна губка на кухне должна быть для посуды, другая — для овощей и фруктов, третья — для раковины, четвёртая — для кухонных поверхностей, посоветовала Золотарева.

Что будет, если не менять губку для посуды? Бактерии стремительно развиваются в поролоновых губках благодаря их пористой структуре. Из-за этого туда попадают остатки пищи и жиры.

По словам Золотарёвой, хватит и трёх дней, чтобы в губке развелось целое сообщество микроорганизмов. Вот какие опасные бактерии могут поселиться на губке для мытья посуды:

бактерии группы кишечной палочки (энтеробактерии),

колиформные бактерии,

стафилококки,

дрожжи,

плесень,

клебсиеллы.

Последние особо опасны, так как вызывают у человека бронхит, пневмонию и другие заболевания дыхательных путей. Ещё они могут стать причиной поражения слизистой оболочки век и мочеполовых органов, мозговой оболочки, суставов, вызвать перитонит, сепсис и острые кишечные инфекции, предупредила эксперт.