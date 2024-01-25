Перечислены простые способы избавления от неприятного запаха в холодильнике

Часто в холодильнике появляются различные неприятные запахи, которые могут даже влиять на вкус продуктов. К счастью, есть несколько эффективных способов решения этой проблемы.

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Если даже после тщательного очищения внутренностей холодильника в нём всё ещё остаётся неприятный запах, попробуйте воспользоваться методами ниже.

Уксус. Смешайте 9-процентный столовый уксус с водой в соотношении 1:1. Далее протрите ветошью все элементы внутри холодильника и оставьте его открытым, пока запах не исчезнет.

Лимонная кислота/сок лимона. Для этого рекомендуется протирать холодильник смесью воды (1 литр) и лимонной кислоты (1 пакетик). Для поддержания результата нарежьте лимон на дольки и оставьте внутри холодильника.

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Марганцовка с хозяйственным мылом. Растворите марганцовку (количество — на кончике ножа) в 2,5 тёплой воды до получения фиолетового оттенка. После этого добавьте в эту смесь 1 столовую ложку жидкого хозяйственного мыла и всё хорошо перемешайте. Благодаря этому раствору вы и избавитесь от неприятного запаха, и без труда отмоете холодильник.

Нашатырный спирт. Прежде всего, выполняйте все действия в маске (медицинской) и перчатках. Добавьте в 1 литр воды несколько капель нашатырного спирта и протрите всё, что внутри холодильника. Запах этого спирта выветрится примерно через сутки.

Абсорбенты/адсорбенты. Этот способ поможет тем, кто не хочет какое-то время мыть холодильник. Использовать можно для этого активированный уголь, чёрный хлеб, соду, чайные пакетики, зёрна кофе, шарики с силикагелем, поглотители-озонаторы.