Ветеринары в Москве спасли жизнь наевшемуся мусора коту Котлете

«Владельцы заметили у трехлетнего кота по кличке Котлета вялость и отказ от еды, на приеме в ветклинике был сделан рентген, и в желудочно-кишечном тракте пациента обнаружились инородные предметы. Экстренную операцию провели специалисты ветклиники: хирург Алена Борисова и ассистент Антонина Крупченкова. В результате успешного хирургического вмешательства специалисты извлекли сразу два инородных тела, которыми был буквально забит кишечник кота. Врачи и владельцы не смогли точно определить, что же за предметы проглотил питомец и где он мог их раздобыть. Предположительно, Котлета полакомился содержимым мусорного ведра и съел нечто, похожее на оболочку от сосисок и кусок резинового уплотнителя», – говорится в сообщении.