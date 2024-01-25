Дизайнер спроектировала стильный интерьер небольшой квартиры

Дизайнер Мила Генч представила свой новый проект — стильный и удобный интерьер, где цвет играет главную роль. Заказчица, молодая девушка, обратилась к дизайнеру, увлеченному использованием цвета в интерьерах, с желанием сделать свою квартиру яркой и интересной.

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На стадии брифинга были обсуждены все детали проекта. Заказчица выразила предпочтение к смелым сочетаниям цветов, пишет mydecor.ru. По словам Генч, цвет является одним из ее любимых инструментов в дизайне интерьера. Она создала проект, включающий красную прихожую и спальню в темных насыщенных тонах для придания ей камерности.

Хотя планировка квартиры была оставлена от застройщика, дизайнер смогла максимально эффективно использовать каждый миллиметр на 45 квадратных метрах. Организована кухня-гостиная с зоной работы, спальня, ванная комната и прихожая с гардеробной.

Для создания жизнерадостной атмосферы с использованием цвета Генч решила не перегружать отделку яркими оттенками. Она выбрала нейтральный светлый фон для общей зоны и темные тона для спальни. Цвет внесен в интерьер с помощью акцентных предметов мебели и текстиля.

На кухне-гостиной привлекает внимание зеленый кухонный гарнитур, который стал основным цветовым акцентом. В спальне стены окрашены в сине-зеленый оттенок, а потолок — терракотовый, создавая элегантный и визуально вытянутый вверх интерьер. Автор проекта добавила фактурную картину над кроватью, сделанную специально для этого проекта.

В ванной комнате использована акцентная плитка неправильной формы только в мокрых зонах, а остальные стены покрыты краской для влажных помещений.