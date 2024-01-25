Эксперт рассказала, как правильно ухаживать за денимом

Джинсовую одежду не рекомендуется стирать больше пяти раз в сезон. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на руководителя системы по управлению знаниями Synergetic Ольгу Рыжкову.

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По ее словам, чтобы очистить небольшие пятна, достаточно воспользоваться влажной салфеткой, при этом не нужно тереть сильно, так как материал может потерять цвет.

"Перед стиркой нужно обязательно застегнуть молнии и пуговицы, вывернуть изделие наизнанку. Обращайте внимание на рекомендации по уходу, указанные на ярлыке", – подчеркнула эксперт.

Она посоветовала стирать деним при температуре не выше 30 градусов с использованием жидких средств для джинсовых и цветных тканей. Также можно использовать кондиционер для белья, чтобы изделие было "приятнее и мягче к телу". Кроме того, такие вещи следует стирать отдельно от остальной одежды, чтобы избежать возможного окрашивания.

"Белые джинсы в большей степени подвергаются загрязнениям, поэтому их лучше стирать с использованием стирального порошка, в составе которого содержится кислородный отбеливатель. Таким образом, белые джинсы будут дольше оставаться белыми", – отметила Рыжкова, добавив, что пятна на них можно заранее обработать с помощью пятновыводителя с щеткой.

В заключение эксперт уточнила, что сушить вещи из денима нужно с изнаночной стороны, затем вывернуть на лицевую сторону и досушить.