Калининградка дает вторую жизнь вещам, найденным на помойках

У Марии Касьяновой двое детей, муж и необычное увлечение. Она колесит по городским помойкам и находит там вещи, которым можно дать вторую жизнь. Калининградка рассказала «Клопс», как старый холодильник может ещё послужить, треснутый чемодан —отправиться в путешествие, а затрёпанное кресло — стать ярким акцентом в интерьере.

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От осознанного потребления — к новому увлечению

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Маше всегда была близка тема осознанного потребления, раздельного сбора мусора и экологии:

«Я посещала различные городские мероприятия, слушала лекции и с удовольствием наблюдала за увлечёнными людьми».

Присматриваться к вещам на свалках Мария начала прошлым летом после того, как на глаза попался новенький детский стульчик, расписанный под хохлому. Кто-то выбросил совершенно новую вещь:

«Мы его немного укрепили и взяли в дом. Как ни посмотрю — душа радуется».

Параллельно Маша увлеклась восстановлением мебели. Привела в порядок видавшие виды домашние стулья: почистила, заново покрыла лаком и перетянула. За плечами у Марии почти 6 лет декрета, до него она занимала должность замначальника отдела кадров в проектно-конструкторском бюро.

«Я думаю, что мне катастрофически не хватало времени для себя. И я занялась самовыражением: шкурить, красить в подвале, делать красивое. Был смешной момент: я приболела, сплю в комнате, меня не видно. Сын спрашивает у папы: «А где мама?» — «Отдыхает». — «В подвале?» И тут мой громкий хохот меня выдал!»

«Фея реюза» нашла единомышленников

В телеграм-канале «Rubbish watchers. Калининград» Мария ежедневно размещает до пяти объявлений о находках с помоек. Калининградка фотографирует и выкладывает выброшенные вещи в группу. Желающих приютить списанное в утиль добро немало. Кто-то только что переехал и не откажется от мебели и посуды, у кого-то сломалась полочка в холодильнике или треснула ножка любимого шкафа. Нужные детали можно отыскать на свалках.

«Недавно женщина пишет: мол, ищу такие-то части от мясорубки, и через пару дней мне попадается в пакете именно такая! Мы быстро договорились о встрече», — приводит пример Маша.

Часть вещей девушка не просто фотографирует, но и забирает с собой и доводит до ума, пристраивает и свою одежду. Она сотрудничает с благотворительным магазином Danke-Shop, барахолкой Locus Solus, а найденные на помойках книги развозит по точкам буккроссинга — книжным полкам на улицах города. Что-то выкладывает на «Авито».

«Началось с того, что я нашла хвойную подложку под ламинат, а мне в чате говорят: выстави на сайте. Через полчаса у меня её купили. И вещь пристроила, и человек не переплатил. Может, ему чуть-чуть не хватило. Потом неработающий двигатель забрал парень на запчасти. Глаза мои загорелись, ещё и описание о себе добавила «Фея реюза» (вторичного использования — ред.)», — рассказывает калининградка.

Дом Маши напоминает мастерскую: мама двоих детей собирает, чистит и чинит одежду, обувь и аксессуары, реставрирует мебель. Мария ведёт несколько групп в соцсетях, где делится опытом, пристраивает найденное и общается с такими же активистами.

«Мне важно принимающее сообщество. Я не стесняюсь рассказывать о себе, но я могу представить, что кто-то может над этим неприятно шутить. Я была за границей и своими глазами видела, как оставляют технику, мебель, вещи, пригодные для использования, а кому нужно — подходят, берут и несут себе. Всё! Никаких косых взглядов. Чистая польза», — рассказывает Маша.

Чтобы увлечение приносило деньги, Маше нужно чуть больше времени, опыта и навыков:

«Я подала заявку на обучение реставрации дверей на сайте Фонда капремонта и жду, когда откликнутся».

Пока же спасение вещей — это не только способ позаботиться об экологии, но и проявить свою любовь к людям.

«Это ещё вопрос душевности. Я не могу помочь никому деньгами, но поделиться одеждой, книгами, обувью — всегда пожалуйста», — говорит фея реюза.