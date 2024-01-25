Какой сок нужно пить весной для похудения и детокса

Витграсс, сок из ростков пшеницы — лучший способ восстановления организма после зимы. «Клопс» выяснил, как микрозелень помогает сбросить лишний вес и как её вырастить дома.

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«Если есть одну микрозелень, то однозначно похудеете, хотя такую диету я никому не советую. Если включать её в свой рацион, то можно получить множество витаминов, микроэлементов, ферментов, что однозначно ускорит процесс снижения веса, потому что это поможет избежать клеточного голодания. Мы всегда начинаем есть больше, когда клеткам не хватает питательных веществ. Употребление микрозелени даже в небольших количествах поможет избежать переедания», — объяснила диетолог Марина Гольдинова.

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Микрозелень необходимо добавлять к каждому приёму пищи в объёме одной-двух чайных ложек на порцию. По мнению эксперта, она полезнее обычных овощей и фруктов, потому что именно в ростках содержится высокая концентрация различных микроэлементов.

«Когда на упаковках пишут, что ростки дайкона чистят сосуды, а редиса — укрепляют иммунитет, то это в большей степени маркетинговый ход. Могу сказать, что особенно полезна горькая микрозелень, например, ростки горчицы, руколы, брокколи, редиса и дайкона. Это идеальное решение для тех, у кого проблема с желчным пузырём, потому что от неё улучшается работа пищеварение и приходит в норму микрофлора кишечника. Когда желчь не застаивается, то и суставы перестают болеть», — рассказала Марина Гольдинова.

Микрозелень положительно влияет на весь организм: «Важно понимать, что такая зелень — это не лечебные травы и что-то конкретное излечить ею не получится. Но она улучшает работу всего организма, который как саморегулирующаяся система направит необходимые микроэлементы туда, куда ему надо».

Эксперт посоветовала сейчас употреблять сок из ростков пшеницы. «Витграсс — это прям мастхэв после зимы. Он помогает в омоложении, и там огромное количество витаминов, которых нет во фруктах и овощах, долго лежавших зимой. Та же морковка, которую осенью собрали, сейчас уже ничего не содержит», — поделилась Марина Гольдинова.

Как сделать витграсс

Нужно прорости пшеницу так, чтобы ростки достигли 10 сантиметров. Их необходимо срезать и измельчить в комбайне, соковыжималке или блендере. Полученный сок можно принимать в разбавленном виде или концентрированном, но не более 30 мл в день, хранить в морозильнике, размораживая непосредственно перед употреблением.

С осторожностью следует употреблять такой сок при беременности, в послеоперационный период, при язве желудка, а также детям. В любом случае перед приёмом витграсса лучше проконсультироваться с врачом. Если появились такие побочные действия, как тошнота, головные боли, расстройство желудка, запоры, то следует отказаться от сока.

Как можно выращивать микрозелень дома

«Если вы будете выращивать микрозелень самостоятельно, это идеально. Но если такой возможности нет, то магазинная тоже подойдёт, в ней нет каких-то токсинов и жутких нитратов», — поделилась Марина Гольдинова.

Как же вырастить микрозелень?

1. В специальных контейнерах

Это один из самых простых и чистых способов, потому что не нужно отмывать потом зелень от земли. В специальный контейнер наливается вода, устанавливается пластиковая сетка так, чтобы она чуть-чуть касалась жидкости, а в ячейки высыпаются семена. Через пару дней они всходят, и можно употреблять в пищу. После каждого урожая необходимо тщательно вымыть контейнер, чтобы там не завелась какая-нибудь новая жизнь и не испортила будущий посев.

2. В марле

Этот способ тоже очень чистый. В любую ёмкость кладём марлю, которую свернули в несколько раз. На неё укладываем семена и закрываем их ещё одним куском марли, сложенной в два раза. Поливаем. Воды не должно быть очень много, но при этом достаточно, чтобы семена не сохли. Регулярно подливаем водичку, чтобы семена и ростки были во влажной среде. Марлю лучше повторно не использовать, чтобы избежать появления вредоносных грибков и плесени.

Иногда семена кладут в пол-литровую стеклянную банку, плотно закрывают её марлей и ставят под углом в 45° так, чтобы марля опускалась в другую ёмкость с водой. Такой метод лучше не использовать в доме, где есть маленькие дети или животные. Конструкция может оказаться очень хрупкой.

3. В торфяной таблетке

Торфяную таблетку положить в контейнер или любую другую ёмкость. На таблетку высыпать семена и полить. Ёмкость закрыть целлофановым пакетом, чтобы создать небольшой парник. Когда ростки появятся, пакет снять. Дней через 5 микрозелень можно употреблять в пищу.

4. В земле

В земле микрозелень выращивается, как обычная рассада: берём горшок, лучше глиняный (в них хорошо циркулирует воздух и не будет загнивания почвы), кладём дренаж и засыпаем землю. Делаем небольшие лунки и укладываем туда семена, слегка присыпаем землёй и поливаем. Горшок накрываем пакетом, чтобы создать парник. Как только появятся ростки, пакет можно снять.