Как правильно мыть холодильник: простые правила

Игнорирование гигиенических правил может обернуться проблемами со здоровьем.

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Холодильник является неотъемлемой частью современной жизни. Правильная и регулярная очистка техники помогает не только продлить срок её службы, но и снизить вероятность неприятных последствий для здоровья.

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Типы разморозки холодильника

Обычные холодильники, как правило, оснащены механизмом охлаждения, который осуществляет циркуляцию холодного воздуха внутри холодильной камеры. Как следствие, влажность оседает на задней стенке техники, что может привести к образованию инея и наледи. Размораживать такой бытовой прибор требуется регулярно, чтобы избежать скопления льда.

Система No Frost, с другой стороны, для циркуляции воздуха использует вентилятор. Это предотвращает образование наледи на стенках холодильника. Поэтому размораживать такую технику, чтобы избавиться от инея, не нужно, но тем не менее мыть его тоже необходимо.

Ещё одним отличием между обычным холодильником и системой No Frost является уровень влаги в камере. В первом варианте влажность остаётся внутри камеры, что может привести к образованию конденсата на продуктах. Во втором — она удаляется из камеры, что позволяет продуктам храниться дольше и предотвращает появление неприятных запахов.

Как мыть холодильник

Все знают, что перед началом очистки обычный холодильник нужно выключить и извлечь из него все продукты. Мыть его можно только после полного удаления наледи. Это должно происходить естественным методом, не нужно «помогать» технике ножом — так вы можете её повредить.

Холодильники с системой No Frost тоже нужно выключать от сети перед очисткой, поскольку всегда существует риск поражения электрическим током.

Из обоих устройств нужно вытащить все ящики и полки и подождать, когда они прогреются до комнатной температуры. Использовать для быстрой разморозки фен, вентиляторы, кастрюли с горячей водой не рекомендуется.

Чем мыть холодильник: средства и способы безопасного ухода

«Так как внутренние поверхности холодильника постоянно соприкасаются с пищевыми продуктами, на полки ставят ёмкости с готовыми блюдами, кладут хлеб, колбасы, то бесконтрольно использовать для их очистки бытовую химию запрещено. Необходимо подбирать специализированные составы, чьё соседство с едой не представляет опасности для людей».

Для мытья холодильника можно использовать домашние средства.

Уксус

Насыщенная кислая среда отлично борется с большинством бактерий, хорошо отъедает застаревшие пятна и придаёт стеклянным поверхностям особенный блеск.

Для приготовления чистящего средства столовый 6-9-процентный уксус нужно смешать с тёплой водой в пропорции 1:1. Для этого подойдёт пластиковый таз или стеклянная миска, эмалированную и металлическую посуду лучше не использовать. Можно налить жидкость в бутылку с распылителем — так удобнее.

Сода

Она прекрасно отбеливает пожелтевшие пятна, возвращая холодильнику первоначальную идеальную белизну.

Для приготовления раствора две столовых ложки порошка необходимо развести в 0,5 литра тёплой воды.

Хозяйственное мыло 72%

Брусок натирается на тёрке, а получившаяся стружка растворяется в тёплой воде и тщательно вспенивается с помощью губки. Эту пену (не раствор!) наносят на проблемные места или на всю внутреннюю поверхность и оставляют на 15-25 минут. Убирают чистой влажной салфеткой, протирают насухо. Очень грязные элементы можно протереть слегка разведённой мыльной кашицей.

Мыльная пена не должна попадать в отсеки, из которых поступает охлаждённый воздух.

Также для мытья холодильника можно использовать современные специализированные спреи и жидкости, но их необходимо правильно выбрать, чтобы не причинить вред здоровью. Вот на что необходимо обратить внимание при покупке таких средств:

Распространённые ошибки

Стоит быть очень внимательными к элементам системы охлаждения No Frost — мыть их ни в коем случае нельзя. Единственное, что можно сделать, так это ватной палочкой очистить систему вентиляции.

Также при мытье холодильника запрещено использовать вещества с абразивными частицами, жёсткий слой кухонных губок для мытья посуды — они царапают поверхность. Если есть присохшие остатки пищи, потёки жира, то проблемные места обрабатывают подходящими средствами, оставляют на 10-30 минут в зависимости от степени загрязнения, а затем удаляют.

В процессе эксплуатации поверхности рекомендуется протирать по мере загрязнения. Открыли дверку — протёрли полотенцем полку, закрыли. Масштабная уборка в холодильнике с системой No Frost также проводится по необходимости. В среднем не реже двух раз в год.

Бактерии, которые могут обитать в холодильнике

Мыть технику нужно в первую очередь в гигиенических целях, так как при хранении продукты портятся, появляются гниль и плесень, которые могут оставаться на полках и ящиках холодильной камеры.

Холодильник — излюбленное место кишечной палочки, стафилококка, сальмонеллы, листерии, иерсиний. Здесь они прекрасно себя чувствуют, ведь средняя температура в холодильной камере всего от +4°С до +12°С.

Золотистый стафилококк. Среди продуктов в холодильнике он встречается довольно часто. Особенно большие колонии этих бактерий обнаружены там, где продукты хранились не раздельно и в плохо упакованном виде. Например, готовые мясные блюда — возле сырых. При нарушении хранения продуктов в холодильнике стафилококк может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта.

Сальмонелла. Эта бактерия предпочитает белковые сырые продукты — яйца, мясо, непастеризованное молоко. Патоген выдерживает холод и погибает только при высоких температурах, когда продукты проваривают или хорошо прожаривают. Яйца и молоко принято хранить на дверце, однако именно эти места наиболее тёплые в холодильнике, и в таких условиях патоген легко размножается.

Сальмонеллёз — тяжёлая кишечная инфекция, сопровождающаяся жаром, сильной диареей и рвотой.

Кишечная палочка. Этот патоген обнаруживается на всех полках в холодильнике, но наибольшее его количество — в свежих овощах. Кишечная палочка может вызывать не только пищевое отравление, но и влиять на функцию почек — почечная недостаточность, вызванная этой бактерией, у людей встречается очень часто.