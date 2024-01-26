В МЧС рассказали, как правильно включать газовые приборы в помещении
МЧС России дало несколько советов о том, как пользоваться газовыми приборами в жилом помещении. Ведомство выпустило специальную инструкцию.
«Перед включением всех газовых приборов необходимо проветривать помещение и на все время работы обеспечить приток свежего воздуха в помещение», – говорится в «Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)».
В ведомстве отметили, что перед включением плиты или горелки нужно зажечь спичку, затем поднести ее к конфорке и только после этого открывать вентиль на приборе. Не стоит также оставлять работающие газовые устройства без внимания, чтобы пламя не погасло.
Кроме того, важно следить за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов. Запрещено затыкать или закрывать отверстия вентиляции.
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