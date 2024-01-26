В МЧС рассказали, как правильно включать газовые приборы в помещении

«Перед включением всех газовых приборов необходимо проветривать помещение и на все время работы обеспечить приток свежего воздуха в помещение», – говорится в «Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)».

В ведомстве отметили, что перед включением плиты или горелки нужно зажечь спичку, затем поднести ее к конфорке и только после этого открывать вентиль на приборе. Не стоит также оставлять работающие газовые устройства без внимания, чтобы пламя не погасло.