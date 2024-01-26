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Как правильно пользоваться увлажнителем воздуха? Коротко и ясно

Роспотребнадзор: влажность воздуха в помещении не должна быть выше 60%. Это первое правило использования парящего прибора — придётся следить за его показателями. Но это того стоит, ведь от условий, в которых человек находится в помещении, зависит его здоровье. А неправильное обращение с увлажнителем может сказаться ещё хуже сухого воздуха. Что стоит учесть, рассказал специалист Роспотребнадзора Алексей Худобородов.

Как правильно пользоваться увлажнителем воздуха
© Секрет Фирмы

Важно знать: влажность в помещении не должна превышать 60% и опускаться ниже 30%. Лучше поддерживать её на уровне 45–50%.

Как пользоваться увлажнителем

  • Следите, чтобы влажность не превысила 60%.
  • Не ставьте его рядом со стенами и мягкой мебелью — иначе может появиться плесень.
  • Используйте только чистую, фильтрованную или кипячёную воду — это защитит прибор от налёта и осадка в нём.
  • Регулярно мойте и сушите аппарат — чтобы не создать благоприятную среду для размножения микробов.
  • Контролируйте расход воды.

Почему сухой воздух вреден

В отопительный сезон влажность падает ниже 40%, при этом температура в помещении достигает 27 градусов. Всё это ослабляет защитные силы организма, объяснила врач-педиатр Ильмира Шарипова.

Возможные последствия:

  • слизистая носа пересыхает и перестаёт выполнять свою барьерную функцию;
  • организм начинает вырабатывать больше слизь, чтоб увлажнить слизистую. Итог — насморк, корочки в носу, заложенность;
  • может развиться кислородное голодание. Последствия — повышенная утомляемость, нарушение сна, снижение концентрации, головные боли.
Дом и сад
Алексей Худобородов
Роспотребнадзор
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