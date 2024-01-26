Как правильно пользоваться увлажнителем воздуха

Роспотребнадзор: влажность воздуха в помещении не должна быть выше 60%. Это первое правило использования парящего прибора — придётся следить за его показателями. Но это того стоит, ведь от условий, в которых человек находится в помещении, зависит его здоровье. А неправильное обращение с увлажнителем может сказаться ещё хуже сухого воздуха. Что стоит учесть, рассказал специалист Роспотребнадзора Алексей Худобородов.