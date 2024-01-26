Эксперты рассказали, какая посуда самая безопасная для здоровья

Эксперты узнали, какая посуда самая безопасная для здоровья
Материал, из которого сделана посуда, может повлиять на здоровье человека. Так какую посуду лучше всего покупать?
Посуду сегодня изготавливают из большого количество разных материалов. Это стекло, нержавеющая сталь, тефлон, чугун, медь и многое другое. Но какой материал самый качественный?
В основном существует две разновидности посуды: из керамики и ПТФЭ (тефлон). Последний материал известен антипригарными свойствами. Но также есть у учёных определённые опасения по поводухимических веществ, которые используются в покрытии из ПТФЭ, а также их долгосрочного влияния на здоровье.
Более ранние исследования показали, что химическая перфтороктановая кислота (ПФОК), используемая для производства тефлона, связана с раком. С тех пор применение этой кислоты было запрещено.
Керамическая посуда изготавливается из производного песка. Это позволяет получить гладкое антипригарное покрытие.
Самой полезной посудой считается не керамическая, а стеклянная и посуда из нержавеющей стали. Поэтому в идеале нужно покупать кастрюли и сковородки из стекла, пирекса, нержавеющей стали.
Зачастую керамическая посуда делается из металла и покрывается антипригарным материалом (обычно кремнием). Однако некоторые бренды могут использовать покрытие, содержащее тяжёлые металлы.
В новой посуде из тефлона используются PFA, но учёные их связывают тоже с проблемами со здоровьем.
Более «здоровым» выбором является посуда из стекла и нержавеющей стали потому, что она не имеет никакого покрытия в отличие от изделий из керамики и тефлона.
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