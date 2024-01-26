Эксперты рассказали, какая посуда самая безопасная для здоровья

Материал, из которого сделана посуда, может повлиять на здоровье человека. Так какую посуду лучше всего покупать?

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Посуду сегодня изготавливают из большого количество разных материалов. Это стекло, нержавеющая сталь, тефлон, чугун, медь и многое другое. Но какой материал самый качественный?

В основном существует две разновидности посуды: из керамики и ПТФЭ (тефлон). Последний материал известен антипригарными свойствами. Но также есть у учёных определённые опасения по поводухимических веществ, которые используются в покрытии из ПТФЭ, а также их долгосрочного влияния на здоровье.

Более ранние исследования показали, что химическая перфтороктановая кислота (ПФОК), используемая для производства тефлона, связана с раком. С тех пор применение этой кислоты было запрещено.

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Керамическая посуда изготавливается из производного песка. Это позволяет получить гладкое антипригарное покрытие.

Самой полезной посудой считается не керамическая, а стеклянная и посуда из нержавеющей стали. Поэтому в идеале нужно покупать кастрюли и сковородки из стекла, пирекса, нержавеющей стали.

Зачастую керамическая посуда делается из металла и покрывается антипригарным материалом (обычно кремнием). Однако некоторые бренды могут использовать покрытие, содержащее тяжёлые металлы.

В новой посуде из тефлона используются PFA, но учёные их связывают тоже с проблемами со здоровьем.

Более «здоровым» выбором является посуда из стекла и нержавеющей стали потому, что она не имеет никакого покрытия в отличие от изделий из керамики и тефлона.