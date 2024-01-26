Конечно, для каждого хозяина его питомец – самый особенный. Но среди многообразия пород кошек встречаются редкие породы, которые поражают своей уникальностью.

Одна из таких пород – Сококе. Эта порода кошек была выведена в Кении почти 50 лет назад. Главная особенность этой породы – окрас табби с ожерельем вокруг шеи.

Еще одна удивительная порода – Тойгер. Полученная в результате генетических экспериментов порода отличается полосатой расцветкой и мускулистым телосложением. При этом Тойгеры очень ласковые и привязчивые.

Кошки породы Лаперм – это очень необычные и редкие пушистики. Их главная особенность – кудрявый мех. История этой породы началась в 1986 году, когда в США родилась кошка, ставшая родоначальницей лапермов.