Каждый пятый лифт в РФ опасен: почему не заменяют старые и чем это грозит

В России более чем из 550 тысяч работающих лифтов через год придется заменить почти каждый пятый. Они просто устареют. Но справятся ли с этим бюджеты регионов и федеральные власти, не станет ли скоро еще опаснее передвигаться на зависящих от импортных деталей устройствах — в материале NEWS.ru.

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Какие ЧП с неисправными лифтами недавно происходили

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Один из самых известных случаев произошел в октябре прошлого года в Нижнем Тагиле. Женщина с ребенком едва не погибла в лифте многоэтажки. Молодая мама, придя с прогулки, сначала закатила в кабину коляску с ребенком, а когда заходила сама, подъемник с открытыми дверями резко поехал вверх. В итоге девушка просто повисла в открытом проеме на первом этаже головой вниз, на весу оказалась и коляска. На крики выбежали соседи и полчаса держали девушку на весу до приезда спасателей. Ребенка от падения в шахту спасло то, что он был пристегнут. У его матери в итоге одно колено раздроблено и порваны связки.

Еще через месяц стало известно о падении лифта на сотрудника управляющей компании в жилой многоэтажке в Москве. Мужчина выжил, но был госпитализирован. При этом работник как раз и чинил неисправную кабину. И в Москве, и в Нижнем Тагиле жители давно жаловались на неисправно работающие лифты.

Сколько старых лифтов в России и где они сегодня работают

Летом 2023 года Генпрокуратура сообщила, что в 59 субъектах Российской Федерации угроза жизни и здоровью граждан сохраняется из-за невключения в региональные программы мероприятий по обновлению более 47 тысяч лифтов с истекающими сроками службы. Самые высокие риски таких ЧП на начало прошлого года отмечались в Удмуртии, Чувашии, на Алтае, в Мурманской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской областях и Санкт-Петербурге.

Похожую статистику дал NEWS.ru и гендиректор Российского лифтового объединения (РЛО) Петр Харламов. Он отметил, что из 550 тыс. лифтов в России (в жилых домах и бюджетных учреждениях, без учета торговых и бизнес-центров) сегодня около 100 тыс. имеют почти отработавший срок службы — их по техрегламенту Таможенного союза нужно заменить к февралю 2025 года, ведь к этому моменту им будет больше 25 лет. И как раз из этих 100 тыс. около 45 тыс. в жилых домах не учтены в программах капремонта, так как россияне, собиравшие на него деньги на спецсчетах, просто не накопили соответствующие суммы. Еще около 40 тыс. в многоквартирных домах учтены в программах капремонта, но и с их заменой у регионов могут возникнуть финансовые сложности. Оставшиеся же примерно 15 тыс. — это во многом лифты соцучреждений, школ, учреждений культуры.

При этом сейчас в год успевают заменить только около 20 тыс. лифтов в жилых домах. И если заменять их с такой скоростью дальше, то еще несколько десятков тысяч лифтов придется просто выводить из строя в ближайшие годы. Ведь каждый год к указанным выше цифрам добавляется еще около 10 тыс. устаревших лифтов.

Как предлагают решить проблему с лифтами

Петр Харламов считает, что регионам необходимо софинансирование программ по капремонту от правительства РФ, чтобы своевременно заменить устаревшие лифты. По его мнению, ситуация в экономике страны сейчас сложная, и рассчитывать на это не приходится.

В итоге РЛО предлагает продлить срок техрегламента для лифтов еще на три — семь лет и попытаться за эти годы заменить все-таки все 100 тыс. лифтов.

«Мы на площадке общественного совета при Минстрое разработали такой проект „ускоренная замена лифтов“. Он заключается в рассрочке платежа от завода-изготовителя или сервисной лифтовой компании. У собственников же при этом несколько увеличивается взнос на капремонт», — говорит Харламов.

Кроме того, он предлагает отменить НДС при продаже лифтов, что должно сократить их стоимость на 18–20%.

Как на качество лифтов повлияли санкции

В свою очередь анонимный собеседник NEWS.ru на лифтовом рынке отметил, что за последние два года из-за санкций лифты со всем необходимым оборудованием для их установки подорожали в полтора раза. Если раньше, к примеру, часть необходимых комплектующих поставляли из Италии в Россию напрямую и одним перевозчиком, то сейчас приходится использовать несколько транспортных компаний, а это увеличивает издержки.

По его словам, на этом также сказалось падение курса рубля. Некоторые заводы перешли с итальянских комплектующих на китайские. Впрочем, не все зависело от европейцев — многие лифты делаются, к примеру, в Белоруссии.

Тем не менее, как говорит представитель отрасли, на безопасности санкции не отражаются. У лифтов слишком много систем, которые отвечают за жизнь пассажиров. Канаты не делают тоньше, а корпуса — более хлипкими.

«Да, ты больше не поставишь внутри суперкрасивую нержавейку и плазменную панель, а поставишь маленький указатель со стрелочкой „вверх-вниз“. Но на ходовые качества лифтов это не влияет», — говорит собеседник NEWS.ru.

Сложность у российских компаний вызывает соединение между собой китайских и турецких комплектующих. «Люди ломают голову, но все же справляются с этой задачей», — говорит представитель отрасли.

Почему же тогда лифты падают

Собеседники NEWS.ru подтверждают, что лифты стареют и просто «начинают чудить», зажимая людей открытыми дверьми. По их мнению, проблема — в нехватке компетентных сотрудников в обслуживающих лифты организациях и в большом количестве домов, которые они обслуживают. Плюс из-за санкций им приходится иметь дело с новым оборудованием (то есть влияние на безопасность санкции все же оказывают).

Эксперты утверждают, что иногда для запуска сломавшегося лифта легче не чинить его несколько дней и читать жалобы жильцов, а просто вывести из системы один из датчиков безопасности, сделав так называемую перемычку: замкнуть два контакта напрямую, убрав из цепи выключатель безопасности. После этого работники могут просто забыть починить лифт. Он сможет ездить даже с открытыми дверьми, ведь датчика безопасности больше не будет.

«То есть лифт не будет „понимать“, что у него открыты двери. И он поедет», — объясняет собеседник NEWS.ru.