Ветврач Шеляков высказался о натуральном кормлении кошек и собак

«Натуральное кормление — неплохой выбор, в чём-то даже есть приоритет. Есть преимущества, но важно рассчитывать свои силы, потому что такое кормление отнимает время — не просто насыпали или вскрыли пакетик. Мы должны сделать целую кормосмесь со всеми необходимыми витаминами и рационом», — заявил он в беседе с НСН.