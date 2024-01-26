ОСН: на кухне должны быть как пластиковые, так и стеклянные контейнеры для еды

Журналисты Общественной службы новостей выяснили у экспертов, какие контейнеры для еды лучше выбрать — стеклянные или пластиковые. По словам специалистов, на кухне должны быть обе разновидности, поскольку каждая из них имеет свои преимущества. Все зависит от сферы их применения.

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Отмечается, что стеклянные контейнеры идеально подойдут для готовых горячих блюд, а также для их длительного хранения в холодильнике. В пластиковых же емкостях следует брать с собой еду на работу или учебу, поскольку они гораздо легче стеклянных. Кроме того, с их помощью можно сэкономить место на кухне.

Эксперты советуют при покупке контейнеров обратить внимание на их размеры, вес, а также герметичность. Также стоит спросить у продавца, подходит ли емкость для морозильной камеры и микроволновой печи.

Ученые из Центра экологических исследований Гельмгольца до этого выяснили, что «вечные химикаты» ПФАС значительно снижают активность иммунных клеток здоровых людей.