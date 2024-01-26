Как выбрать обувь для собак и приучить носить ее

В зимнюю пору для некоторых собак одежда – необходимость: гладкошерстные породы в это время года во время прогулок мерзнут и могут заболеть. А во время межсезонье для длинношерстных становится актуален комбинезон: когда погода сырая, роскошная шерсть может так сильно испачкаться, что собаку придется мыть целиком – а комбинезон защитит «наряд» хвостатого.

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Что касается ботиночек для собак, необходимость в этом бывает не очевидной. Они нужны не для тепла, а для защиты нежных подушечек лап. Корреспондент «НЗМ» вместе с ветеринарным врачом Кунцевской государственной ветклиники Анной Андриановой выяснил, для чего нужны собачьи сапоги, как их выбрать и как приучить домашнего питомца к этой детали гардероба.

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ПЕС В САПОГАХ

«Ботиночки требуются собакам не для защиты от холода. Они нужны для защиты лапок от составов, которыми посыпают дороги и тротуары. Составы эти содержат соли, а любая соль, даже поваренная, может разъедать подушечки. Поэтому если вы заметили, что после прогулок у вашего хвостатого компаньона трещинки и язвочки на лапках – надо думать о защите», - говорит Анна Андрианова.

Ботиночек для собак в продаже много – можно даже к каждому костюмчику подобрать пару в тон. Но лучше ориентироваться на другие параметры – особенно при выборе первой пары.

«Сходите с питомцем в зоомагазин, где есть возможность примерки собачьей обуви. Подберите пару по размеру, обратите внимание на то, чтобы ботиночки надежно фиксировались на лапе. Подошве тоже лучше быть нескользящей – в целях безопасности, а то питомец может упасть и травмироваться. И захватите в магазине побольше любимого лакомства вашего питомца – чуть позже оно пригодится», - объясняет ветеринар.

Обратите внимание на то, что на примерку обуви нужно отправляться с подстриженными когтями. И во время дальнейшего ношения следить, чтобы когти не перерастали. Укорачивать их самостоятельно или у ветеринара следует каждые 3-5 недель. Переросшие когти создают дискомфорт и собака может протестовать против зимней обуви из-за того, что ботинки «жмут» и ей больно.

ПРИУЧАЕМ ХВОСТАТОГО К ОБУВИ

Большинство собак не любит обувь – домашнему питомцу ведь не объяснить, что это не прихоть, а необходимость. Так что не питайте иллюзий, что в день покупки вы уже пойдете на улицу в новых черевичках. Придется уделить время дрессировке.

«Приучение к ботиночкам займет время – будьте готовы к этому, не ругайте хвостатого. Тут лучше, наоборот, вырабатывать позитивное подкрепление. Тренируйтесь каждый день, в любое свободное время, и результат не заставит себя ждать», - советует Андрианова.

Для начала обувайте собаку дома просто в целях тренировки. Скорее всего, когда вы в первый раз наденете черевички на питомца, он ляжет на пол и откажется двинуться с места, пока ботинки не снимут. Но это временно!

«Любимец позволил надеть на себя обувь? Хвалите и угощайте – вот зачем нам понадобится лакомство! Теперь позовите к себе питомца. Поднялся на лапы и подошел? Повод для еще одного вкусного кусочка и еще большей похвалы! Прошелся по коридору? Покажите своей собаке, что она – лучший пес на свете!» - улыбается ветеринар.

Домашние тренировки с обувью точно займут минимум несколько дней – запаситесь терпением, проявите понимание к любимцу. Ему тяжело привыкнуть к обновке. А когда начнете первые вылазки на улицу – не забудьте взять с собой угощенье. Приучая к выходам во двор в обуви, питомца тоже надо поощрять: пусть он поймет, что обуваться – выгодно!

«Лучше привлечь к тренировкам всех членов семьи. Чем больше с хвостатым занимаются – тем скорее будет результат!» - добавила наша собеседница.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ

У хозяев может не быть времени на долгие тренировки. А некоторые питомцы очень упрямые и не согласятся смириться с непривычным ощущением от обуви, даже в обмен на лакомство и радость хозяина. К счастью, для таких случаев есть и другие варианты

В продаже есть специальный воск для лапок. Им можно обработать подушечки перед прогулкой, но после возвращения домой необходимо тщательно помыть лапы, чтобы питомец не слизал состав», - объясняет специалист.

Важно еще помнить, что воск можно наносить только тогда, когда на подушечках лап нет никаких повреждений. Чтобы ускорить заживление, можно купить в зоомагазине специальную мазь для питомца.