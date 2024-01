Корма для кошек и собак дорожают: чем их можно заменить, как сэкономить

Российское подразделение швейцарской компании Nestle, которое производит корма Pro Plan, Purina One, «Гурмэ» и Felix, уведомило о повышении отпускных цен на них до 12%. Скачок оптовых произойдет уже 5 февраля. Другие импортные и российские корма тоже дорожают. NEWS.ru решил узнать, как владельцы кошек и собак могут сэкономить в такой ситуации и есть ли альтернативы, которые не навредят здоровью питомцев.

Как именно подорожают разные корма для кошек и собак

Стоит отметить, что с 5 февраля вырастут цены как на сухие, так и на влажные корма. Как пишет РБК, повышение отпускных цен коснется брендов «Гурмэ», «Дарлинг», Felix, Purina One и Pro Plan (включая диетические ветеринарные корма, показанные в период лечения, а также сухую кормовую добавку Purina Pro Plan Veterinary Diet Fortiflora). Влажные корма для кошек и собак Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг» подорожают в опте на 4%, сухой корм для кошек Felix — на 6,4–8%, сухие корма для кошек и собак Purina One вырастут в цене на 1–10%. Что касается марки Pro Plan, стоимость сухих кормов для собак и кошек вырастет на величину от 1% до 12%, а влажный корм — в пределах 1,5%.