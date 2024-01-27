Скисшему молоку нашли неожиданное применение

Скисшим молоком можно чистить серебро или подкармливать растения. Не выбрасывать испорченный продукт и найти ему неожиданное применение в быту призвали эксперты издания «БелНовости».

Чтобы придать блек и почистить старые украшения или столовые приборы, нужно развести скисшее молоко водой. Затем предметы опустить в раствор на полчаса, рассказали специалисты.

«После этой процедуры следует вымыть вещи мыльной теплой водой, а потом насухо протереть мягкой и сухой тряпкой», — добавили эксперты.

Некоторые дачники также предлагают использовать просроченный напиток для подкормки растений — например, для удобрения томатов.

«Достаточно разбавить молоко большим количеством воды комнатной температуры, а после полить растения», — рассказали садоводы.