Лайфхаки для сладкоежек: как отстирать шоколад с одежды

Порой нет ничего лучше, чем насладиться вкусным шоколадом. Но что делать, если при этом случайно испачкалась любимая одежда? "Рамблер" поделится эффективными лайфхаками, которые помогут избавиться от "сладких" пятен.

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Чем быстрее вы начнете отстирывать пятно шоколада с одежды, тем больше шансов на его полное удаление. Первым делом, удалите лишний шоколад с помощью ножа или ложки. При этом старайтесь не размазывать массу еще больше. Затем смочите пятно холодной водой и аккуратно потрите его. Если оно начинает смываться, продолжайте процесс.

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Если холодная вода не справилась, попробуйте добавить жидкость для стирки. Нанесите ее небольшое количество на пятно и аккуратно потрите его мягкой щеткой или губкой. Затем оставьте одежду на несколько минут, чтобы жидкость могла внедриться в волокна ткани. После этого промойте вещь в соответствии со стандартными инструкциями по стирке.

лимонный сок и соль — нанесите смесь на пятно шоколада и оставьте на несколько минут. Затем аккуратно потрите пятно и простирайте вещь;

картофельный крахмал — покройте пятно шоколада слоем вещества и оставьте на пару минут, чтобы крахмал впитал в себя жир. После — тщательно вымойте одежду;

уксус — смочите пятно шоколада в жидкости, затем аккуратно потрите его. Уксус поможет размягчить грязь и сделать его более поддающимся удалению;

Сода и вода — смешайте их до получения пастообразной консистенции. Нанесите пасту на пятно и оставьте на некоторое время. Затем необходимо промыть ткань. Также существует несколько народных средств, способных справиться с этой проблемой:

Если все предыдущие методы не помогли, можно воспользоваться специальными пятновыводителями, которые разработаны именно для удаления подобных пятен. Перед использованием средства, обязательно прочтите инструкции и убедитесь, что он безопасен для вашей ткани.

Помните, что каждая ткань может требовать индивидуального подхода, поэтому перед применением любого способа рекомендуется проверить его на маленьком и незаметном участке одежды. Если у вас есть сомнения, лучше обратиться к специалисту по стирке или в химчистку.