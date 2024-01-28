Как стильно оформить кухню в 2024 году

Эксперты рассказали о трендах 2024 года, благодаря которым получится сделать свою кухню более стильной. Например, в этом сезоне можно говорить о популярности сочетания разных металлов в одном помещении (нержавеющая сталь и латунь). Подробнее рассказало издание “Профиль”.

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По мнению дизайнера Лауры Уильямс, набирает популярность и антикварная эстетика. Если нравится такой стиль, то на мебель можно прикрепить сделанные под старину ручки из латуни или вместо старого смесителя поставить модель из того же материала. Как считает специалист, подобные элементы делают кухню более уютной, теплой и обжитой.

Журнал Livingetc сообщил, что модным цветом кухонной мебели останется темное дерево. Разбавить его получится акцентами шалфейно-зеленого и пудрово-синего оттенков. Меньше внимания будет уделяться отделке в цвете светлого дуба. Для добавления изюминки в вид кухни дизайнеры советуют, например, повесить яркие шторы или положить на стулья цветные мягкие сидения.