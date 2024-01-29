Собаки могут страдать от депрессии: признаки, на которые следует обратить внимание

Собаки, как и люди, могут столкнуться с депрессией, сообщает The People.

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По данным Veterinarians.org, исследователи в 1980-х годах обнаружили, что собаки могут претерпевать изменения в поведении по разным причинам, что побуждает их испытывать сильные эмоции, как и их человеческие собратья.

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В информации, предоставленной организацией, отмечается, что некоторые из основных признаков депрессии у собак включают «снижение уровня активности и желания играть», а также «прилипчивость или социальную изоляцию» и «потерю или изменение аппетита».

По данным организации, «чрезмерное вылизывание» и «нехарактерное ворчание или вой» являются еще одними признаками собачьей депрессии.

В организации отметили, что основной причиной депрессии у собак может быть переживание утраты, которая варьируется от утраты человека или другого домашнего животного, живущего в том же доме. По данным Veterinarians.org, на собак также могут влиять изменения окружающей среды, такие как появление нового домашнего животного или ребенка, или что-то вроде смены обстановки после переезда.

Тревога разлуки также может привести к депрессии, как и травма, полученная собакой.

Veterinarians.org также рассказал о различных способах, с помощью которых владельцы собак могут помочь своим питомцам справиться с депрессией, включая создание для них предсказуемого распорядка дня и обеспечение частого общения с ними.

Сделать обеденное время «захватывающим» — это еще один способ, с помощью которого владельцы собак могут помочь своим четвероногим компаньонам бороться с депрессией. В организации отметили, что дрессировщики собак могут помочь в борьбе с депрессией, поскольку они помогают избавить питомца от «устоявшегося и нежелательного поведения посредством кондиционирования или положительного подкрепления».

Veterinarians.org также подчеркнул, когда владельцам собак важно обратиться за лечением своих собак, страдающих депрессией. По мнению организации, это следует делать, когда депрессивное настроение собаки остается неизменным на протяжении длительного времени.

Ветеринары иногда лечат собак рецептурными лекарствами, похожими на те, которые люди принимают от депрессии. По данным Veterinarians.org, при назначении этих лекарств может пройти от четырех до шести недель, чтобы они начали действовать и показали эффективные изменения.