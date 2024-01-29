Кинологи напомнили, почему важно воспитывать собаку

Кинологи из Кембриджского института поведения и дрессировки собак заявили, что если начать относиться к питомцам как к людям, то они становятся непослушными. Эксперты объяснили, как правильно общаться с животными.

«Закон эффекта Торндайка, выведенный американским психологом Эдвардом Торндайком, все еще применим к собакам более века спустя: любое поведение, которое приносит удовлетворение, будет иметь тенденцию к усилению», – отметил кинолог Грэм Холл.

Директор Кембриджского института поведения и дрессировки собак Колин Теннант обвинил дрессировщиков, утверждающих, что питомцев нужно только хвалить и игнорировать проступки, в росте числа агрессивных животных. Эксперт уверен, что в некоторых ситуациях нужно проявлять жесткость.

Грэм Холл отмечает, что лучшим хозяином для собаки будет лидер, который всегда держит все под контролем. А поощрять непослушание питомца точно не стоит, передает Daily Star.