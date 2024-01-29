Эксперты призвали посыпать матрас содой

Пищевая сода поможет продезинфицировать матрас в доме. Посыпать спальное место этим средством призвали эксперты издания «БелНовости».

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По словам специалистов, сода не только эффективно борется с микробами, но также удаляет пыль, грязь и запах пота. Пред началом обработки стоит убедиться, что матрас сухой. Затем необходимо засыпать его равномерным слоем соды. Участки, загрязнившиеся больше остальных, можно покрыть большим количеством порошка.

Посыпанный матрас нужно оставить на несколько часов, а лучше — на целый день. После соду можно убрать с помощью пылесоса.