Почему крышку унитаза бесполезно закрывать

Санузел — не самое чистое место в квартире. Чтобы избежать распространения микробов по всей комнате, а оттуда и по другим помещениям, некоторые советуют закрывать крышку унитаза перед тем, как смыть.

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Но действительно ли этот метод работает?

Неработающий лайфхак

Согласно недавнему исследованию ученых из США, опубликованному в Американском журнале инфекционного контроля, закрытая крышка унитаза не является препятствием для большинства бактерий. Хотя это и противоречит более ранним результатам, ведущий исследователь и микробиолог Чарльз Герба предупреждает, что все не так однозначно. Дело в том, что воздух, находящийся в объеме под крышкой, все равно вытесняется водой при смывании. А с ним в пространство санузла попадают и микробы, что находятся там же.

Неправильная оценка результатов

Специалист отметил, что полеченные ранее результаты, согласно которым закрытая крышка снижает количество бактерий, не совсем верные, так как при их оценке была допущена ошибка. Ученые тогда сосредоточились лишь на крупных бактериях. И действительно, их попадает в пространство меньше, но это сполна «компенсируется» более мелкими микроорганизмами, которых закрытая крышка вовсе не останавливает.

Что работает

А вот что действительно сможет остановить распространение бактерий, так это регулярное мытье унитаза.

«Вам действительно нужно убедиться, что вы всегда моете сиденье унитаза и другие места в туалете», — говорит эксперт.

Кроме того, он советует мыть руки с мылом не менее 20-30 секунд после посещения уборной.