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Названы шаги для более быстрой продажи квартиры

Скорость продажи недвижимости всегда зависит от ликвидности объекта. Если человек продает нормальную квартиру по цене, соответствующей рыночной, то существует несколько простых работающих приемов, с помощью которых ее можно продать гораздо быстрее. Эти шаги в беседе с «Лентой.ру» назвал генеральный директор агентства недвижимости «ЦДН» Анатолий Пысин.

Названы шаги для более быстрой продажи квартиры
© lenta.ru

Важный момент для быстрой продажи — подготовка и экспертиза всех необходимых документов, обратил внимание эксперт. Далее можно переходить к улучшению самой квартиры. Первое, что следует предпринять — это ее обезличить.

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«Если человек продает объект, в котором сам проживает с семьей, то необходимо убрать личные вещи всех ее членов. Имеется в виду не одежда, посуда и средства гигиены, которыми люди пользуются ежедневно, а какие-то семейные портреты, фотографии, грамоты, кубки, медали, памятные сувениры и прочее», — Анатолий Пысин эксперт по недвижимости

Второй шаг — вывезти все лишнее, чтобы создать в квартире ощущение легкости и тем самым показать, что собственник готов к переезду и продаже.

«Для этого следует освободить дом от всего ненужного: старых ковров, кастрюль, банок, неиспользуемой мебели, техники и так далее. Все, вплоть до сезонных вещей и одежды, которые не понадобятся в ближайшие несколько месяцев, лучше убрать», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

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Кроме того, в продаваемой квартире не должно быть лишних запахов. По словам Пысина, ни в коем случае не стоит перед показами готовить рыбу или другие сильно ароматные блюда. Запах в квартире должен быть либо нейтральным, либо создающим ощущение чего-то домашнего. Например, хорошо работает аромат свежесваренного кофе или испеченного хлеба.

«Также важно уделять внимание чистоте квартиры. Обязательно необходимо вымыть окна, поменять либо постирать шторы. Если в квартире есть зеркала, то нужно протереть их от пятен. Обязательно следует уделить внимание чистоте кухни, ванной, сантехники. Их состояние является важным параметром для многих покупателей», — посоветовал он.

Стоит также устранить мелкие недочеты. Если где-то отломалась плитка, отклеились обои, пожелтел потолок, нельзя оставлять данную проблему без решения. Особенно в данном вопросе следует уделить внимание состоянию сантехники и электрики. При выборе недвижимости люди в первую очередь обращают внимание на них, боятся связанных с ними неисправностей. Чтобы эффективно обнаружить недочеты в квартире, Пысин рекомендовал обратиться за помощью к третьей стороне. Дело в том, что собственники, которые проживают в квартире много лет, часто не обращают внимание на такие моменты.

«Еще один фактор, который может ускорить продажу жилья — оставленная встроенная мебель или техника. Какие-то отдельно стоящие шкафы либо кровати, как правило, не представляют интереса для покупателей. Однако, если в доме есть встроенная техника, мебель и это все органично вписано в интерьер квартиры, то многие покупатели будут готовы переплатить, если собственник все это оставит», — Анатолий Пысин эксперт по недвижимости.

«Кроме того, для быстрой продажи квартиры можно немного привести в порядок места общего пользования в подъезде либо на этаже. Как театр начинается с вешалки, так и квартира начинается с подъезда», — заключил эксперт.

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