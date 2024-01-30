Россиянам дали советы, которые помогут преобразить квартиру без ремонта

Иногда квартиру можно преобразить и без ремонта, если обновить в ней только некоторые элементы. О том, как это сделать, Life рассказала арт-директор мебельного бренда "Дятьково Design" Наталья Веденова.

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Так, например, можно сделать перестановку мебели и расставить ее по за ранее составленному плану, чтобы разделить комнату на функциональные зоны. Если в комнате есть только один источник света, к нему можно добавить другие виды светильников, например, торшеры, бра, подсветка.

«Восприятие интерьера будет меняться при разном освещении», — пояснила эксперт.

Придать интерьеру индивидуальность и особую атмосферу может декор, например, вазы, статуэтки, картины и панно. Веденова также рекомендует не забывать про зеркала.

«Отражающие поверхности способны скорректировать геометрию комнаты и повысить ее освещенность. Выбрав правильное место для зеркала, можно создать нужный визуальный эффект», — отметила она.

Если в квартире хочется обновить мебель, специалист советует выбирать варианты более лаконичного дизайна, чтобы их актуальность сохранялась дольше.

Главный дизайнер Hoff Светлана Косарева до этого советовала перед покупкой дивана обращать внимание на его размер, чтобы он не занимал 90% помещения. Стандартный размер для маленького помещения — 140X180 (как правило, в кухню-гостиную типовой современной планировки) или 90X140 (для студий), отмечала она.