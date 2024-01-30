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Эксперт объяснил, почему при работе обогревателей бывает трудно дышать в помещениях

Часто при работе обогревателей становится трудно дышать в помещениях. Руководитель лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев объяснил в эфире радио Sputnik, почему так происходит.

Почему при работе обогревателей бывает трудно дышать в помещениях
© M24.ru

«Теоретически электрический обогреватель не может выжигать кислород, потому что он не использует горение, он просто нагревается. Если бы это была печь или газовый камин, то они, безусловно, выжигали бы кислород», – отметил он.

Однако эксперт добавил, что на фоне работы обогревателя воздух становится сухим, в результате чего человеку трудно дышать, ему кажется, будто не хватает кислорода.

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При этом количество кислорода может реально становиться меньше из-за электрообогревателей на основе инфракрасного излучателя, заметил Ястребцев.

«Если в помещении есть большое количество пылевых частиц, то при соприкосновении с раскаленной спиралью они будут сгорать, и при этом будет уменьшаться содержание кислорода в воздухе», – объяснил он.

Эксперт рекомендовал ставить такие обогреватели подальше от сгораемых поверхностей. Также Ястребцев посоветовал устанавливать зимой в помещениях увлажнители воздуха.

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