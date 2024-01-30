В России могут запретить поставки известного корма для животных из США

При повторных случаях обнаружения червей в продукции Hill's может быть введен полный запрет на ее ввоз в Россию. Россельхознадзор присоединился к проверке этой продукции, а сотрудники ведомства стремятся провести тщательную проверку бренда ООО «Хиллс Пет Нутришн».

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В случае введения запрета, популярный бренд кормов для животных рискует исчезнуть с российских прилавков, поскольку в стране нет точек производства этой продукции.

Эта инициатива приходит после того, как в начале мая Роскачество выявило, что большинство (83 процента) сухих кормов для кошек, представленных на российском рынке, не соответствуют требованиям закона.

Кроме того, в 70 процентах брендов были обнаружены следы пестицидов. Единственный российский корм (бренд Blitz) соответствовал требованиям отечественного ГОСТа.