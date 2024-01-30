Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате ЖКУ зимой

Важную роль в сокращении расходов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) играет энергоэффективность жилья. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил младший научный сотрудник учебно-научной лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Никита Паращук. Прежде всего, по его словам, необходимо снизить теплопотери в помещении, в том числе используя уплотнители и теплозащитные пленки на окнах и дверях.

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«При наличии сквозняков из соединений необходимо обратиться к специалистам для герметизации межпанельных швов. После проведения системного снижения теплопотерь стоит минимизировать потребление электроэнергии. Данную проблему возможно решить за счет приобретения электротехнических приборов, имеющих высокий класс энергоэффективности А, А+ или А++», — продолжил эксперт.

Также он посоветовал не загораживать батареи столами, стульями и т.д.

Директор по производству «Росводоканал Оренбург» Кирилл Березнев до этого объяснил, как сэкономить на водопроводной воде. Снизить ее расход, по его словам, помогут специальные насадки для крана. С таким приспособлением, даже если вентиль открыт на максимум, вода все равно будет литься тонкой струей.

Кроме того, экономить на воде может помочь установка двухкнопочного сливного механизма для унитаза, добавил специалист.