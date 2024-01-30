Названа приводящая к поломке холодильника ошибка

Установка холодильника вплотную к стене может вызвать поломку агрегата. Популярную ошибку при размещении техники назвали «БелНовости».

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Такое расположение препятствует циркуляции воздуха вокруг прибора и приводит к усиленной нагрузке на компрессор. Из-за этого детали холодильника изнашиваются быстрее.

Минимальный зазор между стеной и задней частью холодильника, а также по бокам устройства должен составлять пять сантиметров. При соблюдении этих условий техника долго не выйдет из строя.